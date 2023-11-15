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        Şırnak Valisi Atay'dan yangında ölen çocuğun ailesine taziye ziyareti

        Şırnak Valisi Cevdet Atay, bir apartmanın kazan dairesinde çıkan yangında hayatını kaybeden çocuğun ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 16:59 Güncelleme: 15.11.2023 - 17:05
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        Şırnak Valisi Atay'dan yangında ölen çocuğun ailesine taziye ziyareti
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        Şırnak Valisi Cevdet Atay, bir apartmanın kazan dairesinde çıkan yangında hayatını kaybeden çocuğun ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

        Vali Atay, Cumhuriyet Mahallesi 513. Sokak'ta bulunan bir binanın kazan dairesinde 12 Kasım'da çıkan yangında yaşamını yitiren Şırnak Özel Neo Lisesi öğrencisi 15 yaşındaki Umutcan Mahmut Küden'in ailesini ziyaret etti.

        Atay, acılı aileye başsağlığı dileklerini iletti.

        Vali Atay'a Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka ve İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman da eşlik etti.

        Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir binanın bodrum katında 12 Kasım'da çıkan yangında 14 yaşındaki Hozan Talay hayatını kaybetmiş, Umutcan Mahmut Küden (15) ile K.Y. (12), ve E.U. (14) yaralanmıştı.

        Şırnak Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen çocuklardan Küden, dün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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