Şerafettin Elçi Havalimanı ekim ayında 34 bin yolcuya hizmet verdi Şırnak'ta Şerafettin Elçi Havalimanı, ekim ayında 38 bin yolcuya hizmet verdi.

Şırnak'ta Şerafettin Elçi Havalimanı, ekim ayında 38 bin yolcuya hizmet verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nın 2023 yılı ekim ayına ait yolcu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini paylaştı.

İstatistiklere göre; Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanında ekim ayında, iç hat yolcu trafiği 34 bin 453 oldu.

Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanında iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 585'e ulaştı.

2023 yılının ilk 10 ayı (Ocak-Ekim) döneminde ise yolcu trafiği 352 bin 915, uçak trafiği 5 bin 458, yük trafiği ise 3 bin 11 ton olarak gerçekleşti.