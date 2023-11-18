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        Cizre Belediyespor, Hatay Büyükşehir Belediyespor maçı hazırlıklarını tamamladı

        Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden RAMS Global Cizre Belediyespor, yarın sahasında Hatay Büyükşehir Belediyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2023 - 16:13 Güncelleme: 18.11.2023 - 16:52
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        Cizre Belediyespor, Hatay Büyükşehir Belediyespor maçı hazırlıklarını tamamladı
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        Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden RAMS Global Cizre Belediyespor, yarın sahasında Hatay Büyükşehir Belediyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Spor Salonu'nda başantrenör Nuri Şahin yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, maç öncesi son hazırlıklar yapıldı.

        Hazırlıklarını tamamlayan takım, tesislerinde kampa girdi.

        RAMS Global Cizre Belediyespor, yarın saat 14.00'te Şırnak Spor Salonu'nda Hatay Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek.

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