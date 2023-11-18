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        Şırnak'ta iki gün önce kaybolan genç Dicle Nehri'nde aranıyor

        –Şırnak'ın Cizre ilçesinde iki gün önce kaybolduğu bildirilen Mehmet Mehdi Demiralp (16), boğulma şüphesi ile Dicle Nehri'nde aranıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2023 - 21:48 Güncelleme: 18.11.2023 - 21:48
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        Şırnak'ta iki gün önce kaybolan genç Dicle Nehri'nde aranıyor
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        –Şırnak’ın Cizre ilçesinde iki gün önce kaybolduğu bildirilen Mehmet Mehdi Demiralp (16), boğulma şüphesi ile Dicle Nehri'nde aranıyor.

        AFAD İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Cizre ilçesinde yaşayan Demiralp'in iki gün önce kaybolması ve cep telefonunun Dicle Nehri kenarında bulunması üzerine AFAD, Belediye dalgıç ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi.

        Gün boyu yapılan aramalarda kayıp Demiralp’e ulaşılamazken, havanın kararması nedeniyle aramalara ara verildi.

        Açıklamada, yarın sabah aramalara destek olması amacıyla Tatvan sualtı grup amirliğine bağlı su altı arama kurtarma ekibinin çağrıldığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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