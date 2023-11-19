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        Şırnak'ta kaybolan genç için Dicle Nehri'nde arama çalışmaları sürüyor

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde üç gün önce kayıp ihbarında bulunulan 16 yaşındaki Mehmet Mehdi Demiralp için boğulmuş olabileceği şüphesiyle Dicle Nehri'nde başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 16:06 Güncelleme: 19.11.2023 - 16:17
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        Şırnak'ta kaybolan genç için Dicle Nehri'nde arama çalışmaları sürüyor
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        Şırnak'ın Cizre ilçesinde üç gün önce kayıp ihbarında bulunulan 16 yaşındaki Mehmet Mehdi Demiralp için boğulmuş olabileceği şüphesiyle Dicle Nehri'nde başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

        Demiralp'in cep telefonunun Dicle Nehri kenarında bulunması üzerine AFAD, belediye dalgıç ve polis ekiplerince dün nehirde başlatılan çalışmalara havanın kararması nedeniyle ara verilmesinin ardından sabah yeniden başlandı.

        Tatvan'dan gelen su altı arama kurtarma ekiplerinin katıldığı arama çalışmaları sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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