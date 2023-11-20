Şırnak Çocuk İzlem Merkezi'nin tanıtımı yapıldı

Şırnak Devlet Hastanesinde hizmete giren Şırnak Çocuk İzlem Merkezi tanıtıldı.

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğünce Şırnak Devlet Hastanesi Konferans Salonunda koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı.

Şırnak Çocuk İzlem Merkezi'nin tanıtımının yapıldığı toplantıda, merkezin işleyişi ile ilgili kurumların önerileri karara bağlandı. Alınan karar ile il genelinde okul idarecileri, rehber öğretmenler ve öğrencilere yönelik bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları görüşüldü.

Toplantıda, Şırnak Devlet Hastanesi Çocuk Psikiyatri Uzmanı Dr. Ayşe Gizem Güleç tarafından merkezin işleyişi ile çocuk istismarı konulu sunum yapıldı.

Şırnak Cumhuriyet Savcısı Deniz Şahin başkanlığındaki toplantıya Valilik, belediye, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Baro Başkanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Ticaret ve Sanayi Odası ile diğer kamu kurumlarının temsilcileri katıldı.