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        Şırnak'ta kardan yolu kapanan köydeki hasta ekiplerin çalışmasıyla hastaneye yetiştirildi

        Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köydeki hasta, ekiplerin 3 saatlik çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 11:17 Güncelleme: 27.01.2024 - 11:17
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        Şırnak'ta kardan yolu kapanan köydeki hasta ekiplerin çalışmasıyla hastaneye yetiştirildi
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        Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köydeki hasta, ekiplerin 3 saatlik çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

        İlçeye bağlı Dağaltı köyünde yaşayan 46 yaşındaki İskan Aşan'ın, dün akşam saatlerinde ateşinin yükselmesi üzerine yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

        Köy yolunun kardan kapalı olması nedeniyle 112 Acil Sağlık ekipleri, İl Özel İdaresi'nden yardım istedi.

        Ekipler, yolu ulaşıma açmak için çalışma yürüttü. Yolun açılmasıyla köye ulaşan sağlık ekipleri Aşan'a ilk müdahaleyi yaptı.

        Aşan, ekiplerin 3 saatlik çalışmasıyla Beytüşşebap Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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