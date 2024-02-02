Cizre Belediyespor, Halkbank maçı hazırlıklarını tamamladı
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 18. haftasında Halkbank'ı konuk edecek RAMS Global Cizre Belediyespor, hazırlıklarını tamamladı.
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 18. haftasında Halkbank'ı konuk edecek RAMS Global Cizre Belediyespor, hazırlıklarını tamamladı.
Cizre Spor Salonu'nda başantrenör Nuri Şahin yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, maç öncesi son hazırlıklar yapıldı.
Hazırlıklarını tamamlayan takım, tesislerinde kampa girdi.
RAMS Global Cizre Belediyespor, yarın saat 13.00'te Halkbank'ı Cizre Spor Salonu'nda konuk edecek.
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