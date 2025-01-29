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        Şırnak'ta Hilal Şeyhan İlkokulunda yaşanan olaya ilişkin soruşturma başlatıldı

        Şırnak Valiliği, Uludere ilçesindeki Hilal Şeyhan İlkokulunda yaşanan olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 17:02 Güncelleme: 29.01.2025 - 17:02
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        Şırnak'ta Hilal Şeyhan İlkokulunda yaşanan olaya ilişkin soruşturma başlatıldı
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        Şırnak Valiliği, Uludere ilçesindeki Hilal Şeyhan İlkokulunda yaşanan olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

        Valilikten yapılan açıklamada, Hilal Şeyhan İlkokulunda 2023-2024 eğitim öğretim yılı haziran ayında gerçekleşen ve basına yansıyan olay hakkında 2 milli eğitim müfettişinin görevlendirildiği belirtildi.

        Açıklamada, olaya ilişkin inceleme ve soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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