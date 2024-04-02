Şırnak'ta kaybolan 16 yaşındaki genç Dicle Nehri'nde aranıyor
Şırnak'ın Cizre ilçesinde kaybolan 16 yaşındaki genç, boğulma şüphesiyle Dicle Nehri'nde aranıyor.
Şırnak’ın Cizre ilçesinde kaybolan 16 yaşındaki genç, boğulma şüphesiyle Dicle Nehri'nde aranıyor.
Konak Mahallesi'ndeki evinden 22 Mart'ta çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Muhammed Bavli'yi kendi imkanları ile bulamayan ailesi, durumu yetkililere bildirdi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekiplerince yürütülen çalışmada Bavli'nin son olarak Dicle Nehri kenarında görüldüğü tespit edildi.
Bunun üzerine Cizre Belediyesi Su Altı Arama ve Kurtarma ekibince Dicle Nehri'nde arama çalışması başlatıldı.
Muhammed Bavli'nin bulunması için ekiplerin çalışmaları sürüyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.