Şırnak'ta trafik kazasında yaralanan çocuk askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı

Paylaşımda, "Çocuk ilk müdahale için Beytüşşebap Devlet Hastanesi'ne sevk edilmiş olup, ardından İl Jandarma Komutanlığına bağlı helikopter ile Şırnak Devlet Hastanesi'ne nakledilerek tedavi atına alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

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