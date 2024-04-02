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        Şırnak'ta trafik kazasında yaralanan çocuk askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı

        Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde trafik kazasında yaralanan 5 yaşındaki çocuk, askeri helikopterle kentteki hastaneye ulaştırıldı.​​​​​​​

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 12:58 Güncelleme: 02.04.2024 - 12:58
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        Şırnak'ta trafik kazasında yaralanan çocuk askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı
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        Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde trafik kazasında yaralanan 5 yaşındaki çocuk, askeri helikopterle kentteki hastaneye ulaştırıldı.​​​​​​​

        Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, ilçenin Bolağaç köyü Uludere kara yolunda meydana gelen trafik kazasında 5 yaşındaki çocuğun yaralandığı belirtildi.

        Paylaşımda, "Çocuk ilk müdahale için Beytüşşebap Devlet Hastanesi'ne sevk edilmiş olup, ardından İl Jandarma Komutanlığına bağlı helikopter ile Şırnak Devlet Hastanesi'ne nakledilerek tedavi atına alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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