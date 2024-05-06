Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Şırnak'ta üniversite öğrencileri İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti

        Şırnak Üniversitesi (ŞÜ) öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepkisini basın açıklamasıyla dile getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 15:39 Güncelleme: 06.05.2024 - 15:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şırnak'ta üniversite öğrencileri İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şırnak Üniversitesi (ŞÜ) öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepkisini basın açıklamasıyla dile getirdi.

        15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi fuaye alanında bir araya gelen, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıyan öğrenciler, İsrail aleyhine slogan attı.

        Öğrenciler adına açıklama yapan Cihan Uçak, İsrail'in aylardır okul, hastane ve sivil yerleşim yeri ayırımı yapmaksızın saldırılarını sürdürdüğünü söyledi.

        Uçak, "ABD'nin önde gelen 25'e yakın üniversitesinde devam eden destek eylemlerinde bir taraftan bu vahşet lanetlenirken diğer taraftan ABD'nin İsrail'e verdiği destek protesto ediliyor. Gazze'ye destek gösterilerine devam eden öğrencileri destekliyoruz. ABD'de dalga dalga yayılan Filistin eylemlerine Türkiye'den, Şırnak Üniversitesinden selam gönderiyoruz." dedi.

        Uçak, dünyanın tüm vicdanlı halklarını adalet ve iyilikte buluşmaya davet ettiklerini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kesin sonuçlar açıklandı
        Kesin sonuçlar açıklandı
        "İsrail'e baskının dozunu yükseltiyoruz"
        "İsrail'e baskının dozunu yükseltiyoruz"
        Gözyaşlarına boğuldu! 'Makas' ile gelen feci ölüm!
        Gözyaşlarına boğuldu! 'Makas' ile gelen feci ölüm!
        Katliam gibi kaza: 8 ölü!
        Katliam gibi kaza: 8 ölü!
        Kolesterolü düşürmeye yardımcı 8 besin!
        Kolesterolü düşürmeye yardımcı 8 besin!
        İsrail'in açıklamasının ardından Filistinlilerin göçü başladı
        İsrail'in açıklamasının ardından Filistinlilerin göçü başladı
        Sır perdesi aralanıyor: ABD'de ölen fenomen Yağmur Taktaş'ın mezarı açıldı
        Sır perdesi aralanıyor: ABD'de ölen fenomen Yağmur Taktaş'ın mezarı açıldı
        Kız öğrenci tabancayla okul kapısına dayandı!
        Kız öğrenci tabancayla okul kapısına dayandı!
        Apple hisselerini sattı nakdi 189 milyar dolara ulaştı
        Apple hisselerini sattı nakdi 189 milyar dolara ulaştı
        Yerli hoca kararsızlığı
        Yerli hoca kararsızlığı
        Türkiye'nin dört bir yanında Hıdırellez
        Türkiye'nin dört bir yanında Hıdırellez
        Kaçak topladılar! 2 kişiye 775 bin TL ceza!
        Kaçak topladılar! 2 kişiye 775 bin TL ceza!
        İşte İsmail Kartal'ın Konyaspor 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın Konyaspor 11'i!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı iadeiziyaret ile ilgili açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı iadeiziyaret ile ilgili açıklama
        İstanbul'da lüks oto yedek parça operasyonu: Piyasa değeri 90 milyon TL
        İstanbul'da lüks oto yedek parça operasyonu: Piyasa değeri 90 milyon TL
        Görselde gizli olan kedileri bulabilir misiniz?
        Görselde gizli olan kedileri bulabilir misiniz?
        Ünlü şarkıcının acı günü
        Ünlü şarkıcının acı günü
        Kriptoya BSMV benzeri işlem vergisi
        Kriptoya BSMV benzeri işlem vergisi
        '800 bin adetlik pazara çok şükür deriz'
        '800 bin adetlik pazara çok şükür deriz'
        Finallerin takımı!
        Finallerin takımı!

        Benzer Haberler

        Şırnak Valisi Atay, selden etkilenen Cizre ilçesindeki son durumu değerlend...
        Şırnak Valisi Atay, selden etkilenen Cizre ilçesindeki son durumu değerlend...
        Sel sularında gelin arabasıyla ilerlediler; o anlar kamerada
        Sel sularında gelin arabasıyla ilerlediler; o anlar kamerada
        Şırnak'ta nesli tehdit altındaki "sarı benekli semender" görüldü
        Şırnak'ta nesli tehdit altındaki "sarı benekli semender" görüldü
        Şırnak'ta sağanak; cadde ve sokaklar göle döndü (2)
        Şırnak'ta sağanak; cadde ve sokaklar göle döndü (2)
        GÜNCELLEME - Şırnak'ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi
        GÜNCELLEME - Şırnak'ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi
        Şırnak'ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi
        Şırnak'ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi