Şırnak'ın Uludere ilçesinin doğal güzellikleri dron ile görüntülendi
Şırnak'ın Uludere ilçesindeki doğal güzellikler dron ile görüntülendi.
Şırnak'ın Uludere ilçesindeki doğal güzellikler dron ile görüntülendi.
Hilal beldesinde ilkbaharda yeşerip rengarenk çiçeklerle bezenen meralar ile dereler ve şelaleler güzel görüntü oluşturdu.
İlkbahar renklerine bürünen beldenin doğası dron ile kaydedilen görüntülere yansıdı.
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