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        Şırnak'ın Uludere ilçesinin doğal güzellikleri dron ile görüntülendi

        Şırnak'ın Uludere ilçesindeki doğal güzellikler dron ile görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 20:18 Güncelleme: 15.05.2024 - 20:18
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        Şırnak'ın Uludere ilçesinin doğal güzellikleri dron ile görüntülendi
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        Şırnak'ın Uludere ilçesindeki doğal güzellikler dron ile görüntülendi.

        Hilal beldesinde ilkbaharda yeşerip rengarenk çiçeklerle bezenen meralar ile dereler ve şelaleler güzel görüntü oluşturdu.

        İlkbahar renklerine bürünen beldenin doğası dron ile kaydedilen görüntülere yansıdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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