Güçlükonak'ta Filistin yararına kermes düzenlendi

Filistin'de yaşanan mağduriyete değinen Aktuğ, dünyanın birçok yerinde Filistin'e destek amaçlı farkındalık etkinlikleri yapıldığını ifade etti.

İHH İnsani Yardım Vakfı ve İlçe Müftülüğünce Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen kermesten elde edilecek gelir, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'ye gönderilecek.

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