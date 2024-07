Mehmetçik AFAD'ın arama kurtarma eğitimleriyle olası afetlere hazırlanıyor

EKREM PAYAN - Şırnak'ta Mehmetçik'e olası depremlere hazırlık için arama kurtarma ve ilk yardım eğitimi veriliyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının "100 Bin Arama Kurtarma Personeli Projesi" kapsamında Şırnak'ta AFAD İl Müdürlüğünce askeri personele yönelik eğitim programı düzenlendi.

AFAD İl Müdürlüğünde gerçekleştirilen programda arama kurtarma ve ilk yardım konularında teorik eğitim verilen askerler, daha sonra Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığında oluşturulan tatbikat alanında uygulamalı eğitimlere katılıyor.

İşlek, Türkiye'nin deprem ülkesi olduğunu, 6 Şubat 2023'teki 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerde bunu bir kez daha gördüklerini ifade ederek, her an deprem olacakmış gibi hazırlıkları en üst seviyede tamamlama bilinciyle faaliyetleri yürüttüklerini belirtti.

Eğitimlerin, Ankara'da eğitim gören AFAD personeli tarafından verildiğini belirten İşlek, şunları söyledi:

"Askerlerden oluşan timler her gün parkura gelerek bu zorunlu eğitimi alıyor. Her tim 18 kişiden oluşuyor. Her hafta 2 time eğitim veriliyor. Askerlerimiz olası bir depremde direkt enkaza müdahale edecek şekilde eğitiliyor."