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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Skriniar'da sona doğru! - Galatasaray Haberleri

        Skriniar'da sona doğru!

        Devre arasında stoper bölgesine takviye yapmak isteyen Galatasaray, Milan Skriniar transferinde sona yaklaştı.

        Giriş: 31.12.2024 - 11:12 Güncelleme: 31.12.2024 - 11:12
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        Galatasaray'da transfer hareketliliği Noel tatiline rağmen sürdü.

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        Lige verilen arada Okan Buruk ve Sportif AŞ Başkan Vekillerinden Abdullah Kavukçu Avrupa'ya giderek burada bir dizi görüşmede bulunmuştu.

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        Stoper ve hücum hattına takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılılar Milan Skriniar transferinde sona yaklaştı.

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        PSG'de kadroda düşünülmeyen Slovak futbolcuyu kiralamak için teklif yaparken oyuncu ile de masaya oturdu.

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        29 yaşındaki savunmacının Galatasaray'da oynamaya sıcak bakması üzerine PSG ile maaş paylaşımı konusunda görüşmeler başladı.

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        Skriniar'ın Fransız ekibindeki yıllık ücreti 10 milyon Euro... Sarı-kırmızılı kulüp ise ikinci yarı için olan ücretin yarısını ödemek istiyor.

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        PSG, Skriniar'ın ikinci yarıdaki ücreti olan 5 milyon Euro'nun tamamının Galatasaray tarafından karşılanması konusunda diretiyor.

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        Galatasaraylı idareciler bu noktada oyuncunun tavrının da önemli olduğunu belirterek geri adım atmıyor.

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        Luis Enrique'nin kadroda düşünmemesi ve oyuncunun isteği sonrasında PSG'nin inadının kırılmasının an meselesi olduğu belirtiliyor.

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        Yabancı oyuncu transferi için önce kadroda yer açması gereken sarı-kırmızılılar Victor Nelsson ve Hakim Ziyech için teklif bekliyor.

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        Sarı-kırmızılı kulüp Danimarkalı savunmacıyla yollarını ayırdıktan sonra Skriniar transferine nokta koyabilecek durumda.

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        Slovak stoperin transferiyle birlikte Okan Buruk'un ana planının üç stoperli kurgunun olacağı da öğrenildi.

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