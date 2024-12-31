Skriniar'da sona doğru!
Devre arasında stoper bölgesine takviye yapmak isteyen Galatasaray, Milan Skriniar transferinde sona yaklaştı.
Galatasaray'da transfer hareketliliği Noel tatiline rağmen sürdü.
Lige verilen arada Okan Buruk ve Sportif AŞ Başkan Vekillerinden Abdullah Kavukçu Avrupa'ya giderek burada bir dizi görüşmede bulunmuştu.
Stoper ve hücum hattına takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılılar Milan Skriniar transferinde sona yaklaştı.
PSG'de kadroda düşünülmeyen Slovak futbolcuyu kiralamak için teklif yaparken oyuncu ile de masaya oturdu.
29 yaşındaki savunmacının Galatasaray'da oynamaya sıcak bakması üzerine PSG ile maaş paylaşımı konusunda görüşmeler başladı.
Skriniar'ın Fransız ekibindeki yıllık ücreti 10 milyon Euro... Sarı-kırmızılı kulüp ise ikinci yarı için olan ücretin yarısını ödemek istiyor.
PSG, Skriniar'ın ikinci yarıdaki ücreti olan 5 milyon Euro'nun tamamının Galatasaray tarafından karşılanması konusunda diretiyor.
Galatasaraylı idareciler bu noktada oyuncunun tavrının da önemli olduğunu belirterek geri adım atmıyor.
Luis Enrique'nin kadroda düşünmemesi ve oyuncunun isteği sonrasında PSG'nin inadının kırılmasının an meselesi olduğu belirtiliyor.
Yabancı oyuncu transferi için önce kadroda yer açması gereken sarı-kırmızılılar Victor Nelsson ve Hakim Ziyech için teklif bekliyor.
Sarı-kırmızılı kulüp Danimarkalı savunmacıyla yollarını ayırdıktan sonra Skriniar transferine nokta koyabilecek durumda.
Slovak stoperin transferiyle birlikte Okan Buruk'un ana planının üç stoperli kurgunun olacağı da öğrenildi.