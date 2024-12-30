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        Şırnak'ta iş makinesi çalışırken üzerine çığ üştü; o anlar kamerada

        ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde yol açma çalışması sırasında iş makinesinin üzerine çığ düştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 19:50 Güncelleme: 30.12.2024 - 19:55
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        Şırnak'ta iş makinesi çalışırken üzerine çığ üştü; o anlar kamerada
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        ŞIRNAK’ın Beytüşşebap ilçesinde yol açma çalışması sırasında iş makinesinin üzerine çığ düştü. Operatör, ekiplerin çalışmasıyla kar yığını altından çıkarılırken, çığ düşme anı kameraya yansıdı.

        Olay, akşam saatlerinde Beytüşşebap ilçesi Tuzluca köyü yakınlarında meydana geldi. İl Özel İdaresi ekiplerinin yol açma çalışması sırasında iş makinesinin üzerine çığ düştü. İş makinesi ve operatörü kar altında kaldı. Ekiplerin çalışmasıyla operatör Şeyhmus Cin, kar altından çıkarıldı. Cin, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. İş makinesi de ekiplerinin çalışmasının ardından kar altından çıkarıldı. Yaşanan olay, yol açma çalışmasına katılan görevlilerden biri tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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