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        Şırnak'ta terör operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı

        Şırnak'ta terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 5 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 22:17 Güncelleme: 30.12.2024 - 22:17
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        Şırnak'ta terör operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı
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        Şırnak'ta terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 5 şüpheli yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, terörle mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 23-29 Aralık'ta kent merkezi ve ilçelerde terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ'ye yönelik operasyonlar düzenlendi.

        Operasyonlarda, 5 şüpheli yakalandı.

        Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından ilgili il birimlerine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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