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        Diyarbakır'da Dicle Nehri'ne giren çocuk boğuldu

        Diyarbakır'da Dicle Nehri'ne giren çocuk hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 19:55 Güncelleme: 24.07.2024 - 19:55
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        Diyarbakır'da Dicle Nehri'ne giren çocuk boğuldu
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        Diyarbakır'da Dicle Nehri'ne giren çocuk hayatını kaybetti.

        Dicle ilçesinin kırsal Değirmenli Mahallesi'nde arkadaşlarıyla Dicle Nehri'ne giren 17 yaşındaki Beşir Tunç, bir süre sonra suda kayboldu.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        AFAD ekipleri tarafından sudan çıkarılan Tunç'un hayatını kaybettiği belirlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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