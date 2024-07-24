Diyarbakır'da Dicle Nehri'ne giren çocuk boğuldu
Diyarbakır'da Dicle Nehri'ne giren çocuk hayatını kaybetti.
Diyarbakır'da Dicle Nehri'ne giren çocuk hayatını kaybetti.
Dicle ilçesinin kırsal Değirmenli Mahallesi'nde arkadaşlarıyla Dicle Nehri'ne giren 17 yaşındaki Beşir Tunç, bir süre sonra suda kayboldu.
Haber verilmesi üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
AFAD ekipleri tarafından sudan çıkarılan Tunç'un hayatını kaybettiği belirlendi.
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