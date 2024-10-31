Şırnak'ta trafik kazasında hayatını kaybeden kişinin cenazesi Ankara'ya gönderildi

Küçük Sanayi Sitesi Başkanı Halil Geleri, Yakup Kolanç'ın ölümünden duydukları üzüntüyü dile getirerek, "Çevresinde sevilip, sayılan bir kişiydi. Bugün de sanayi esnafı olarak arkadaşımıza son vazifemizi yerine getirdik. Rabbim mekanını cennet eylesin, ailesine sabır versin." dedi.

İlçedeki sanayide yaklaşık 20 yıldır usta olarak çalıştığı öğrenilen Kolanç'ın cenazesi, esnaf arkadaşları tarafından memleketi Ankara'ya gönderildi.

Cizre-Nusaybin kara yolunun Küçük Sanayi Sitesi Kavşağında dün sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 73 ABG 595 plakalı kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybeden 73 ABG 254 plakalı motosikletin sürücüsü Yakup Kolanç (55) için Küçük Sanayi Sitesindeki camide cenaze namazı kılındı.

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