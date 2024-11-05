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        Dünya Gençler Boks Şampiyonası'nda ikinci olan Pınar Benek, Şırnak'ta coşkuyla karşılandı

        Karadağ'da düzenlenen Dünya Gençler Boks Şampiyonası'ndan gümüş madalya ile dönen milli sporcu Pınar Benek için memleketi Şırnak'ta karşılama töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 20:25 Güncelleme: 05.11.2024 - 20:25
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        Dünya Gençler Boks Şampiyonası'nda ikinci olan Pınar Benek, Şırnak'ta coşkuyla karşılandı
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        Karadağ'da düzenlenen Dünya Gençler Boks Şampiyonası'ndan gümüş madalya ile dönen milli sporcu Pınar Benek için memleketi Şırnak'ta karşılama töreni düzenlendi.

        Budva kentinde gerçekleştirilen organizasyonda 57 kiloda gümüş madalya kazanan Benek, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda Vali Birol Ekici, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, Gençlik ve Spor Müdür Vekili Nihat Avcı, ailesi, arkadaşları ve sporcular tarafından karşılandı.

        Milli sporcu daha sonra araçlarla konvoy eşliğinde memleketi Uludere ilçesine geçti.

        Benek, gazetecilere yaptığı açıklamada, bundan sonraki hedefinin 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek olduğunu söyledi.

        Antrenörü Rıdvan Budak ise sporcunun finale yükseldiğini ancak altın madalyayı kıl payı kaçırdığını belirterek, "Pınar Benek iyi iş çıkardı. Bundan sonraki şampiyonalarda daha büyük başarılara imza atacağına inanıyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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