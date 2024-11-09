Milli güreşçi Sinan Sadak, Kaymakam Baycar'ı ziyaret etti
Milli Güreşçi Sinan Sadak, Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar'ı makamında ziyaret etti.
Milli Güreşçi Sinan Sadak, Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar'ı makamında ziyaret etti.
Milli güreşçi Sadak ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Abdulhakim Selimoğlu, Kaymakam Baycar'ı ziyaret etti.
Yapılan ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren Baycar, Sadak'ı başarılı çalışmalarından dolayı tebrik edip, başarılarının devamını diledi.
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