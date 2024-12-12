Şırnak'ta denetimli serbestlikteki hükümlülerin çalışmasına yönelik protokol imzalandı

Şırnak Valiliği ile Cumhuriyet Başsavcılığı arasında kamuya yararlı işte çalıştırılması kararı verilen hükümlülerin çalışma sürelerinin yerine getirilmesi amacıyla işbirliği protokolü imzalandı.

Şırnak Valiliği Toplantı Salonu'nda düzenlenen törende, protokol Vali Birol Ekici ile Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Şahin tarafından imzalandı.

Üç yıl geçerli olacak protokolle haklarında Cumhuriyet Başsavcılıkları ya da mahkemeler tarafından kamuya yararlı bir işte çalıştırılması kararı verilen hükümlülerin çalışma sürelerinin yerine getirilmesi sağlanarak, yeniden suç işlemelerini engelleyici etkenleri güçlendirmek, sosyalleşmelerini teşvik etmek, toplumu suça karşı korumak amaçlanıyor.