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        Şırnak'ta denetimli serbestlikteki hükümlülerin çalışmasına yönelik protokol imzalandı

        Şırnak Valiliği ile Cumhuriyet Başsavcılığı arasında kamuya yararlı işte çalıştırılması kararı verilen hükümlülerin çalışma sürelerinin yerine getirilmesi amacıyla işbirliği protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 16:23 Güncelleme: 12.12.2024 - 16:23
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        Şırnak'ta denetimli serbestlikteki hükümlülerin çalışmasına yönelik protokol imzalandı
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        Şırnak Valiliği ile Cumhuriyet Başsavcılığı arasında kamuya yararlı işte çalıştırılması kararı verilen hükümlülerin çalışma sürelerinin yerine getirilmesi amacıyla işbirliği protokolü imzalandı.

        Şırnak Valiliği Toplantı Salonu'nda düzenlenen törende, protokol Vali Birol Ekici ile Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Şahin tarafından imzalandı.

        Üç yıl geçerli olacak protokolle haklarında Cumhuriyet Başsavcılıkları ya da mahkemeler tarafından kamuya yararlı bir işte çalıştırılması kararı verilen hükümlülerin çalışma sürelerinin yerine getirilmesi sağlanarak, yeniden suç işlemelerini engelleyici etkenleri güçlendirmek, sosyalleşmelerini teşvik etmek, toplumu suça karşı korumak amaçlanıyor.

        Hükümlülerin kanunlara ve toplumsal kurallara saygılı, sorumluluk sahibi bir yaşam biçimine uyumlarını kolaylaştırmak da hedefleniyor.

        Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce, hükümlüler kamu kurum ve kuruluşlarında temizlik, bakım, onarım, çevre düzenleme ve genel idare hizmetlerinde çalıştırılacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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