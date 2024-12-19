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        Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı kasım ayında 31 bin 136 yolcuya hizmet verdi

        Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı kasım ayında 31 bin 136 yolcuya hizmet verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 11:37 Güncelleme: 19.12.2024 - 11:37
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        Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı kasım ayında 31 bin 136 yolcuya hizmet verdi
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        Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı kasım ayında 31 bin 136 yolcuya hizmet verdi.

        Havalimanından yapılan açıklamaya göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, geçen ayın istatistiklerini açıkladı.

        Buna göre, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanında kasım ayında, iç hat yolcu trafiği 31 bin 136 oldu.

        İniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 501'e ulaştı. Taşınan yük (Kargo, posta, bagaj trafiği) ise kasım ayında 299 tona ulaştı.

        Havalimanının 2024 yılının ilk 11 ayı (Ocak-kasım) yolcu trafiği 396 bin 634, uçak trafiği 7 bin 309, yük trafiği ise 3 bin 988 ton olarak gerçekleşti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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