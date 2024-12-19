Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı kasım ayında 31 bin 136 yolcuya hizmet verdi.

Havalimanından yapılan açıklamaya göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, geçen ayın istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanında kasım ayında, iç hat yolcu trafiği 31 bin 136 oldu.