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        Cizre TSO yönetiminden Küçük Sanayi Sitesi Başkanı Özdemir'e "hayırlı olsun" ziyareti

        Cizre Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Ömer Faruk Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri, Cizre Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığına seçilen Cemal Özdemir'e ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 10:46 Güncelleme: 16.01.2025 - 10:46
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        Cizre TSO yönetiminden Küçük Sanayi Sitesi Başkanı Özdemir'e "hayırlı olsun" ziyareti
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        Cizre Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Ömer Faruk Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri, Cizre Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığına seçilen Cemal Özdemir'e ziyarette bulundu.

        Cizre TSO binasında gerçekleşen ziyarette, TSO Başkanı Yıldırım, Cizre Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığına seçilen Özdemir'e hayırlı olması temennisinde bulundu.

        Özdemir, yapılan ziyaretten Yıldırım ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

        Ziyarette, TSO Meclis Başkanı Mesut İverendi ve TSO Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Mehmet Sabih Aykut da yer aldı.

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