Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Şırnak'ta firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 10 kişi tutuklandı

        Şırnak'ta firari hükümlüler ile çeşitli suçlardan aranan 10 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2026 - 16:54 Güncelleme: 05.01.2026 - 16:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şırnak'ta firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 10 kişi tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Şırnak'ta firari hükümlüler ile çeşitli suçlardan aranan 10 kişi tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından 29 Aralık 2025 - 4 Ocak 2026'da çeşitli suçlardan arananların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

        Çalışmada, aralarında firari hükümlüler ile çeşitli suçlardan aranan 21 kişi yakalandı.

        Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 21 kişiden 10'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Maduro helikopterle mahkemeye götürüldü
        Maduro helikopterle mahkemeye götürüldü
        İstanbul'a kar geliyor! Tarih belli oldu!
        İstanbul'a kar geliyor! Tarih belli oldu!
        Aracın ön lastikleri patlak! İşte Elif'in ilk otopsisi!
        Aracın ön lastikleri patlak! İşte Elif'in ilk otopsisi!
        Petrol şirketlerinin hisseleri yükseldi
        Petrol şirketlerinin hisseleri yükseldi
        Süper Kupa'da dev randevu: İşte ilk 11'ler
        Süper Kupa'da dev randevu: İşte ilk 11'ler
        Fenerbahçe ile Samsunspor 'Süper Final' aşkına!
        Fenerbahçe ile Samsunspor 'Süper Final' aşkına!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35'e dönüş NATO için de önemli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35'e dönüş NATO için de önemli
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        2025 enflasyonu açıklandı
        2025 enflasyonu açıklandı
        Tammy Abraham'dan HT Spor'a özel açıklamalar!
        Tammy Abraham'dan HT Spor'a özel açıklamalar!
        Deniz'i benzinle 2 kere yakmış! Kan donduran vahşet!
        Deniz'i benzinle 2 kere yakmış! Kan donduran vahşet!
        70 yıl sonra ulaşıldı! Kem gözlere karşı 'Süleyman düğümü'
        70 yıl sonra ulaşıldı! Kem gözlere karşı 'Süleyman düğümü'
        Kira için bağış bekliyor
        Kira için bağış bekliyor
        Eşi ve kızını öldürmüştü... Cani baba tedaviye alındı!
        Eşi ve kızını öldürmüştü... Cani baba tedaviye alındı!
        Suriye'de yeni banknot dönemi: Esad portresi gitti, sıfırlar atıldı
        Suriye'de yeni banknot dönemi: Esad portresi gitti, sıfırlar atıldı
        Trump dünya düzenini sarstı: Sırada hangi ülke var?
        Trump dünya düzenini sarstı: Sırada hangi ülke var?
        ABD müdahalesinin ardından Venezuela üssündeki değişim!
        ABD müdahalesinin ardından Venezuela üssündeki değişim!
        "Machado Nobel'i kabul etmeseydi bugün Venezuela lideriydi"
        "Machado Nobel'i kabul etmeseydi bugün Venezuela lideriydi"
        'Ya Hep Ya Hiç Yılı'nı kurtardılar
        'Ya Hep Ya Hiç Yılı'nı kurtardılar

        Benzer Haberler

        Şırnak'ta kar seferberliği: Kaldırımlar küreklerle temizlendi
        Şırnak'ta kar seferberliği: Kaldırımlar küreklerle temizlendi
        Şırnak'ta 7 buçuk milyon liralık kaçak malzeme ele geçirildi
        Şırnak'ta 7 buçuk milyon liralık kaçak malzeme ele geçirildi
        Şırnak'ta narkotik ve kaçakçılık operasyonu: 3 tutuklama
        Şırnak'ta narkotik ve kaçakçılık operasyonu: 3 tutuklama
        Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 49 şüpheli hakkında işlem y...
        Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 49 şüpheli hakkında işlem y...
        Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 3 zanlı tutuklandı
        Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 3 zanlı tutuklandı
        Silopi'de 950 gram esrar ele geçirildi: 3 şüpheli gözaltına alındı
        Silopi'de 950 gram esrar ele geçirildi: 3 şüpheli gözaltına alındı