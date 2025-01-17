Uludere Devlet Hastanesi Müdürlüğüne Tarık Babat atandı
Şırnak'ın Uludere İlçe Devlet Hastanesi İdari ve Mali İşler Müdürlüğüne Tarık Babat atandı.
Şırnak'ın Uludere İlçe Devlet Hastanesi İdari ve Mali İşler Müdürlüğüne Tarık Babat atandı.
Uludere Devlet Hastanesinde İdari ve Mali İşler Müdürlüğüne atanan Babat, görevine başladı.
Babat, Uludere halkına daha iyi hizmet sunma hedefiyle çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.
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