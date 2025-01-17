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        Uludere Devlet Hastanesi Müdürlüğüne Tarık Babat atandı

        Şırnak'ın Uludere İlçe Devlet Hastanesi İdari ve Mali İşler Müdürlüğüne Tarık Babat atandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 12:59 Güncelleme: 17.01.2025 - 13:42
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        Uludere Devlet Hastanesi Müdürlüğüne Tarık Babat atandı
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        Şırnak'ın Uludere İlçe Devlet Hastanesi İdari ve Mali İşler Müdürlüğüne Tarık Babat atandı.

        Uludere Devlet Hastanesinde İdari ve Mali İşler Müdürlüğüne atanan Babat, görevine başladı.

        Babat, Uludere halkına daha iyi hizmet sunma hedefiyle çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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