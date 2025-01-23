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        Cizre Belediyespor, Altekma maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Voleybol SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinden Rams Global Cizre Belediyespor, ligin 18. haftasında 25 Ocak Cumartesi günü Altekma ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 17:04 Güncelleme: 23.01.2025 - 17:04
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        Cizre Belediyespor, Altekma maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Voleybol SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinden Rams Global Cizre Belediyespor, ligin 18. haftasında 25 Ocak Cumartesi günü Altekma ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Cizre 100. Yıl Spor Salonu'nda başantrenör Burak Köse ve yardımcı antrenör Behmen Cıvıldak yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

        Top atma ve tutma, servis, manşet, smaç, sıçrama, blok hareketleri, savunma, dublaj, geriden oyun kurma çalışmalarıyla devam eden idman, oynanan maçla tamamlandı.

        Yardımcı antrenör Cıvıldak, AA muhabirine, yapılan takviyelerle takımın iyi duruma geleceğini belirterek, alt sıralardan hızla kurtulmak istediklerini söyledi.

        Son olarak Bursa Büyükşehir Belediyespor ile oynadıkları maçın büyük çekişmeye sahne olduğunu dile getiren Cıvıldak, maçı kazanarak az da olsa rahat bir nefes aldıklarına işaret etti.

        Cıvıldak, bu hafta oynayacakları Altekma maçını da kazanmak istediklerini kaydederek, "Maçı, kendi saha ve seyircimiz önünde kazandığımızda takıma yeniden bir ivme gelecektir. İyi transferler yaptık ve sporcuların adaptasyon sürecini de kısa sürede atlattıklarını düşünüyorum. İlk yarıda çeşitli sıkıntılardan dolayı oyuncularımız ayrılmak zorunda kaldı ve takım kötüye gitti. Artık geriye bakmadan Cizre takımına yakışır şekilde mücadelemizi sürdürmek zorundayız. Hafta sonu Altekma maçında seyircilerimizin salonu doldurmalarını bekliyoruz. Zor maç ama kazanmak için arkadaşlarımız en iyi şekilde hazırlanıyor." diye konuştu.

        Oyunculardan Çağatay Durmuş da iyi hazırlandıkları müsabakayı kazanmak istediklerini vurgulayarak, "Şu an zorlu bir periyota gireceğiz. Bu haftadan sonra zorluk derecesi yüksek maçlar olacak. O nedenle sahamızda oynayacağımız müsabakaları önemsiyoruz ve maçları kazanmak için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.​​​​​​​​​​​​​​

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