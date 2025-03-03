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        Şırnak'ta yapılan göz anjiyosu ile hasta sevklerinin önüne geçilmesi hedefleniyor

        Şırnak Devlet Hastanesinde yapılan göz anjiyosu (FFA, Fundus Floresein Anjiografi) ile hasta sevklerinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 15:17 Güncelleme: 03.03.2025 - 15:37
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        Şırnak'ta yapılan göz anjiyosu ile hasta sevklerinin önüne geçilmesi hedefleniyor
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        Şırnak Devlet Hastanesinde yapılan göz anjiyosu (FFA, Fundus Floresein Anjiografi) ile hasta sevklerinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

        Hastanede faaliyete geçen göz anjiyosu cihazı sayesinde doktorların günde ortalama 10 hastaya bu işlemi gerçekleştirdiği belirtildi.

        Göz Hastalıkları Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Ozan Akpunar, gazetecilere, göz anjiyosunun göz arkası damar kısmını görüntüleyen ve retina hastalıklarında tanı ve takip için kullanılan bir yöntem olduğunu söyledi.

        Akpunar, "Bu uygulamayı daha çok şeker hastalarına, gözünde damar tıkanıklığı olanlara, görme merkezinde sıvı toplanan, gözünde kanama ve iltihabı olan ve sarı nokta dediğimiz gözünde yara olan hastalara uyguluyoruz. Özellikle şeker hastalığı olanlar ile ileri yaş görme hastalığı bulunanlarda sıkça kullandığımız bir yöntem." dedi.

        Uygulamanın nasıl yapıldığını da anlatan Akpunar, şunları kaydetti:

        "Göz bebeklerini büyütmek için bir damla damlatıyoruz ve göz bebeği genişledikten sonra hastada damar yolu açılıp ardından ilaç verildikten sonra göz arkasının fotoğrafları çekiliyor. Yaklaşık 10 dakika süren bir işlem bu. Daha önce eğitim ve araştırma hastaneleri ile üçüncü basamak üniversite hastanelerinde uygulanan bir yöntem. Cihazın hastanemizde artık bulunması nedeniyle dış sevklere gerek kalmadan hastalar Şırnak Devlet Hastanesinde bu işlemi yaptırabilir. Bu bizim için büyük bir mutluluk."

        Akpunar, poliklinik yoğunluğuna göre günde ortalama 10 hastanın göz anjiyosu çekimini yapma kapasitelerinin olduğunu sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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