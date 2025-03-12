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        Şırnak'ta 4 bin 6 öğrenciye mont yardımı yapıldı

        Şırnak Yeşeren Gençlik Derneği ve İyilik Senden Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği, 18 köy okulunda okuyan ihtiyaç sahibi 4 bin 6 öğrenciye mont desteğinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 16:40 Güncelleme: 12.03.2025 - 16:40
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        Şırnak'ta 4 bin 6 öğrenciye mont yardımı yapıldı
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        Şırnak Yeşeren Gençlik Derneği ve İyilik Senden Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği, 18 köy okulunda okuyan ihtiyaç sahibi 4 bin 6 öğrenciye mont desteğinde bulundu.

        Derneklerin üyeleri ve gönüllülerinden oluşan ekip, kent merkezine bağlı 18 köydeki okullara "Siz gülün ki dünya gülsün" temasıyla ziyaretler gerçekleştirdi.

        Ziyaretlerde, 4 bin 6 öğrenciye mont hediye edildi.

        İçişleri Bakan Müşaviri ve Şırnak Yeşeren Gençlik Derneği Başkanı Hatice Atan, yaptığı açıklamada, İyilik Senden Derneği ile daha önce bir çok alanda işbirliği yaptıklarını belirterek, bugün de kırsaldaki okullarda eğitim gören ve ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen öğrencilere mont desteğini gerçekleştirdiklerini belirtti.

        İyilik Senden Eğitim Kültür ve Yardım Derneği Başkanı Fatih Açıkgöz de derneklerinin öğretmen ve gönüllerden oluştuğunu ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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