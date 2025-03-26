Şırnak'ta Okul Sporları Gençler Tenis Bölge Birinciliği müsabakaları sona erdi

Şırnak'ta Türkiye Okul Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Genç Kızlar ve Erkekler Tenis Bölge Birinciliği müsabakaları sona erdi.

Şırnak Üniversitesi yerleşkesinde 2'si kapalı, 4'ü açık 6 kortta başlayan müsabakalara, 12 ilden 62 kız ve 62 erkek sporcu katıldı.

Yapılan yarı final ve final karşılaşmalarının ardından, erkeklerde Şanlıurfa, Iğdır, Hakkari, Siirt, kızlarda Diyarbakır, Siirt, Bitlis ve Muş birinci oldu.

Buna göre birinci olan takımlar, 16-20 Nisan'da Ankara'da yapılacak Türkiye birincilik müsabakalarına katılmaya hak kazandı.

Müsabakaların ardından dereceye giren takımların sporcularına madalya ve başarı belgesi verildi.