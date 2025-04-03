Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Şırnak'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı

        Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada, 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 14:00 Güncelleme: 03.04.2025 - 14:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şırnak'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı
        ABONE OL

        Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada, 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

        Beytüşşebap-Uludere kara yolunun 12. kilometresinde H.U. idaresindeki 73 ABE 948 plakalı hafif ticari araç ile F.U'nun kullandığı 73 ABD 954 plakalı otomobil çarpıştı.

        Kazada, sürücülerin yanı sıra otomobildeki S.U. (12) ve Y.G.U (35) yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar ambulanslarla Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Nisan ayında hava nasıl olacak? İşte son tahminler
        Nisan ayında hava nasıl olacak? İşte son tahminler
        MSB: Suriye'deki iddialara itibar edilmemeli
        MSB: Suriye'deki iddialara itibar edilmemeli
        Kılıçdaroğlu: Kurultayda aday değilim…
        Kılıçdaroğlu: Kurultayda aday değilim…
        "Mourinho aklını kaybetti!"
        "Mourinho aklını kaybetti!"
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Penaltı kararı doğru mu, ofsayt var mı?
        Penaltı kararı doğru mu, ofsayt var mı?
        Oğlunun sevgili mesajı babayı öldürdü!
        Oğlunun sevgili mesajı babayı öldürdü!
        "G.Saray, F.Bahçe'yi sürklase etti"
        "G.Saray, F.Bahçe'yi sürklase etti"
        Acı tesadüf
        Acı tesadüf
        İçerisinde yok yok! 8 ton saçılacak
        İçerisinde yok yok! 8 ton saçılacak
        'Polise mukavemet' kadına darp ve cinsel saldırı!
        'Polise mukavemet' kadına darp ve cinsel saldırı!
        Gözler PFDK sevklerinde!
        Gözler PFDK sevklerinde!
        Mart ayı enflasyon verileri açıklandı
        Mart ayı enflasyon verileri açıklandı
        Donald Trump'tan 'tarihi' açıklamalar
        Donald Trump'tan 'tarihi' açıklamalar
        Boykot soruşturmasında 16 gözaltı kararı
        Boykot soruşturmasında 16 gözaltı kararı
        Husumetlisi hedef ayırmadı! Baba öldü kızı yaralı!
        Husumetlisi hedef ayırmadı! Baba öldü kızı yaralı!
        Dünya Trump'ın tarifelerine nasıl yanıt verecek?
        Dünya Trump'ın tarifelerine nasıl yanıt verecek?
        Teknoloji devlerinde 'tarife' düşüşü
        Teknoloji devlerinde 'tarife' düşüşü
        En fazla hangi ülkelere tarife uygulanıyor?
        En fazla hangi ülkelere tarife uygulanıyor?
        Boşanma aşamasındaki karısını silahla tehdit etti!
        Boşanma aşamasındaki karısını silahla tehdit etti!

        Benzer Haberler

        Şırnak'ta "60+ Tazelenme Üniversitesi Projesi"nin 25 öğrencisi oldu
        Şırnak'ta "60+ Tazelenme Üniversitesi Projesi"nin 25 öğrencisi oldu
        Şırnak ESOB Başkanı Haşimoğlu'ndan "boykot" çağrılarına ilişkin açıklama:
        Şırnak ESOB Başkanı Haşimoğlu'ndan "boykot" çağrılarına ilişkin açıklama:
        Şırnak'ta şarampole devrilen tırdaki 3 kişi yaralandı
        Şırnak'ta şarampole devrilen tırdaki 3 kişi yaralandı
        Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 13 şüpheli yakalandı
        Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 13 şüpheli yakalandı
        Nevruzda çocuklara pamuk şeker dağıtan polisten bu kez de bayram şekeri
        Nevruzda çocuklara pamuk şeker dağıtan polisten bu kez de bayram şekeri
        Şırnak'ta baharda açan ters laleler doğayı renklendirdi
        Şırnak'ta baharda açan ters laleler doğayı renklendirdi