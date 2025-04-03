Şırnak'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada, 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada, 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.
Beytüşşebap-Uludere kara yolunun 12. kilometresinde H.U. idaresindeki 73 ABE 948 plakalı hafif ticari araç ile F.U'nun kullandığı 73 ABD 954 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada, sürücülerin yanı sıra otomobildeki S.U. (12) ve Y.G.U (35) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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