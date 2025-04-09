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        Ankaralı öğrenciler, Şırnak'ta görev yapan polislere mektup gönderdi

        Geleceğe Işık Saçan Şırnak Kadın Derneği ve Ankara'nın Altındağ Şehit Onur Doğan İlkokulu işbirliğiyle, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 180. yıl dönümü dolayısıyla 180 öğrenci, Şırnak'ta görev yapan polislere mektup yazdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 15:40 Güncelleme: 09.04.2025 - 15:40
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        Ankaralı öğrenciler, Şırnak'ta görev yapan polislere mektup gönderdi
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        Geleceğe Işık Saçan Şırnak Kadın Derneği ve Ankara'nın Altındağ Şehit Onur Doğan İlkokulu işbirliğiyle, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 180. yıl dönümü dolayısıyla 180 öğrenci, Şırnak'ta görev yapan polislere mektup yazdı.

        Dernekten yapılan açıklamaya göre, Altındağ Şehit Onur Doğan İlkokulu öğrencilerinin kaleme aldığı 180 mektup, Şırnak'ta görevli polislere gönderildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Dernek Başkanı ve İçişleri Bakan Müşaviri Hatice Atan, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 180. yıl dönümünü kutlamak için böyle bir çalışma yaptıklarını belirtti.

        Minik öğrencilerin polis ağabey ve ablalarına yazdıkları şiir ile mektupları kargoya verdiklerini bildiren Atan, "Böyle anlamlı bir çalışmada yer almak bizleri de ziyadesiyle mutlu etti. Varlıklarıyla güven duyduğumuz kahraman kolluk kuvvetlerimiz var olsun. Türk Polis Teşkilatımızın 180. yılını kutluyorum." ifadelerini kullandı.

        Okul Müdürü Özlem Erdoğan da polislerin verdiği güvenle eğitimlerini gönül rahatlığıyla yaptıklarını belirterek, "Güvenliğin olmadığı bir yerde eğitim sağlıklı şekilde sürdürülemez. Bu nedenle güvenlik güçlerimizin varlığı, fedakarlığı, sadece bir güvenlik unsuru olmanın çok ötesindedir. Bizlere huzur dolu bir gelecek inşa etme fırsatı sunmaktadır." görüşünü paylaştı.

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