Şırnak Üniversitesi düzenleyeceği 2 yarışma ile kentin tanıtımına katkı sunacak
Şırnak Üniversitesi (ŞÜ) Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu ile Şırnak Kültür, Turizm ve Tanıtım Derneği ortaklığında Kültür ve Turizm Bakanlığı, Valilik ve belediye destekleriyle Şehr-i Nuh II. Ulusal Fotoğraf Yarışması ile Nuh'un Sofrası Yöresel Yemek Yarışması düzenlenecek.
Şırnak Üniversitesi (ŞÜ) Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu ile Şırnak Kültür, Turizm ve Tanıtım Derneği ortaklığında Kültür ve Turizm Bakanlığı, Valilik ve belediye destekleriyle Şehr-i Nuh II. Ulusal Fotoğraf Yarışması ile Nuh'un Sofrası Yöresel Yemek Yarışması düzenlenecek.
ŞÜ Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Sedat Çelik, AA muhabirine, kentin tarihi, kültürü ve gastronomisiyle zengin bir yer olduğunu söyledi.
Düzenleyecekleri iki yarışma ile kentin turizmine katkı sunmayı hedeflediklerini ifade eden Çelik, şunları kaydetti:
"Amacımız, kentin sahip olduğu doğa, kültürel özelliklerini ülke genelinde tanıtmak, turizmin gelişmesine katkı sunmak. Var olan bir çok değerimiz maalesef görünmüyor. Bu yarışmalar sayesinde daha fazla kitleye ulaşmayı hedefliyoruz. Bu minvalde ilimize daha fazla ziyaretçi çekmek istiyoruz."
Çelik, "Fotoğraf yarışmamızın başvuru tarihi bu ayın 28'inde, yemek yarışmasının da son başvuru tarihi 20'sinde. Şu an başvurular tüm hızıyla devam ediyor. Yarışma ile ilgili bütün bilgileri https://yarisma.sirnak.edu.tr/tr sitemizde mevcuttur." dedi.
Dernek Başkanı Huzan Barış da fotoğraf yarışmasında kentin doğa ve kültürünü yansıtan resimlerini yarışmaya dahil edeceklerini, yemek yarışmasında ise kentin yöresel lezzetlerinden olan yemeklerini en iyi yapanların ödüllendirileceğini belirtti.
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