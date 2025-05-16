Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Şırnak Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi

        Şırnak Üniversitesinde (ŞÜ) düzenlenen mezuniyet töreninde 420 öğrenci diplomasını aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 16:52 Güncelleme: 16.05.2025 - 17:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şırnak Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Şırnak Üniversitesinde (ŞÜ) düzenlenen mezuniyet töreninde 420 öğrenci diplomasını aldı.

        Üniversitenin 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende, mezun olan öğrenciler kortej yürüyüşü yaptı.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından üniversiteden birincilikle mezun olan Mihriban Söylemez, konuşma yaptı, mezuniyet kütüğüne plaket çaktı.

        Törende konuşan Şırnak Valisi Birol Ekici, ülkenin kalkınmasında gençlerin üstleneceği rolün önemli olduğunu söyledi.

        Gençlerin her alanda kendilerini geliştirmesi gerektiğini ifade eden Ekici, şunları kaydetti:

        "Dünyanın gelişmekte olan ilk 10 ülkesi arasındayız. Sizler de aldığınız bu eğitimlerle hem kendinize hem ülkemize katkı sağlayacaksınız. Günümüzde artık iletişim özellikle de pozitif iletişim çok önemli. Kendi alanınızda kendinizi sürekli geliştirin, yeniliklere açık olun. Şırnak şu anda petrolün başkenti olma yolunda emin adımlarla yürüyor. Rektörümüz hem şehrin hem de üniversitemizin gelişmesi için her şeyi yapıyor. Sizler de gideceğiniz yerlerde üniversitemizin bir neferi olarak bizi temsil edeceksiniz. Sizleri tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum. İnşallah hepiniz hayallerinizi gerçekleştireceksiniz. Yaşamınızda size umut dolu yarınlar diliyorum."

        Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka da mezun olan öğrencileri tebrik etti.

        Yarka, gençlerin bu kentin, ülkenin, dünyanın geleceğine yön vereceklerini ifade ederek, "Unutmayın ki mezuniyet bir kapıysa, arkasında yüzlerce başka kapı daha var ve o kapıları açacak olan sizsiniz. Cesaretiniz, dürüstlüğünüz, çalışkanlığınız hep örnek olsun. Hayallerinizin gerçekleşmesi dileğiyle mezun olan tüm öğrencilerimize yaşamlarında başarılar diliyorum." dedi.

        ŞÜ Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış ise öğrencilerin 4 yıl süren yoğun bir eğitim sürecini başarıyla tamamladıklarını, onların hem mesleki hem de bireysel gelişim açısından önemli bir eşiği geride bıraktığını belirtti.

        Alkış, "Artık anne ve babalarınız ile toplumumuz sizlerden kıymetli vazifeler, başarılı projeler bekleyecektir. Sizler artık bu üniversitenin birer mezunu ve temsilcisisiniz. Aldığınız bilgi ve değerlerle ülkemizin geleceğine yön verecek bireyler olacağınıza inancımız tamdır." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından üniversiteyi dereceyle bitiren öğrencilere plaket verildi.

        Mezuniyet marşının okunmasıyla öğrenciler, keplerini havaya fırlattı.

        Törene, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim, İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici, Şırnak Üniversitesi Genel Sekreteri Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Cabir Altıntaş, akademik ve idari personel ile öğrenciler ve aileleri katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'daki barış görüşmesinin ardından açıklamalar
        İstanbul'daki barış görüşmesinin ardından açıklamalar
        Korkunç iddia! Kocası bıçakladı, kaçarken balkondan düştü!
        Korkunç iddia! Kocası bıçakladı, kaçarken balkondan düştü!
        Arnavutluk Başbakanı Meloni'yi diz çökerek karşıladı
        Arnavutluk Başbakanı Meloni'yi diz çökerek karşıladı
        "Ukrayna'da barış için kritik bir dönemeçteyiz"
        "Ukrayna'da barış için kritik bir dönemeçteyiz"
        Ev sahibi, kiracısının evinde 11 yıldır aranan kişiyi parçalanmış halde buldu!
        Ev sahibi, kiracısının evinde 11 yıldır aranan kişiyi parçalanmış halde buldu!
        Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor
        Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor
        "Türk savunma sanayii etkileyici bir tabana sahip"
        "Türk savunma sanayii etkileyici bir tabana sahip"
        Eski eşi Özlem'i otelde katletmişti! Caninin cezası açıklandı!
        Eski eşi Özlem'i otelde katletmişti! Caninin cezası açıklandı!
        Beşiktaş'a Portekiz'den forvet iddiası!
        Beşiktaş'a Portekiz'den forvet iddiası!
        Ablasını kaçıran kuzenini sokakta öldürdü!
        Ablasını kaçıran kuzenini sokakta öldürdü!
        Simge'nin gözyaşları
        Simge'nin gözyaşları
        Kidman sarılması
        Kidman sarılması
        Trump: İsrail'in fikrini sormadım
        Trump: İsrail'in fikrini sormadım
        7'nci kupaya geri sayım!
        7'nci kupaya geri sayım!
        TÜİK: Gençlerin yüzde 79,6'sı işinden memnun
        TÜİK: Gençlerin yüzde 79,6'sı işinden memnun
        Memurların çalışma şartlarında yeni dönem
        Memurların çalışma şartlarında yeni dönem
        G.Saray'dan Osimhen formülü!
        G.Saray'dan Osimhen formülü!
        Türkiye'nin en genç ve yaşlı illeri
        Türkiye'nin en genç ve yaşlı illeri
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Plan yapmaya değer 18 plaj
        Plan yapmaya değer 18 plaj

        Benzer Haberler

        Şırnak'ta seyir halindeyken alev alan tır yandı
        Şırnak'ta seyir halindeyken alev alan tır yandı
        Şırnak'ta boğazına yabancı cisim kaçan ortaokul öğrencisi Heimlich manevras...
        Şırnak'ta boğazına yabancı cisim kaçan ortaokul öğrencisi Heimlich manevras...
        Nefes borusuna yabancı cisim kaçan öğrencisini, Heimlich manevrasıyla kurta...
        Nefes borusuna yabancı cisim kaçan öğrencisini, Heimlich manevrasıyla kurta...
        Şırnak Valiliğinden sağanak uyarısı
        Şırnak Valiliğinden sağanak uyarısı
        Şırnak'ta bazı bölgeler, 15 gün süreyle 'Geçici özel güvenlik bölgesi' ilan...
        Şırnak'ta bazı bölgeler, 15 gün süreyle 'Geçici özel güvenlik bölgesi' ilan...
        Şırnak'ta uyuşturucu, kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 44 kişi hakkınd...
        Şırnak'ta uyuşturucu, kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 44 kişi hakkınd...