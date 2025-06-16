Şırnak'ta devrilen tırın sürücüsü yaralandı
Şırnak'ın Cizre ilçesinde tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Cizre-Silopi kara yolunda sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 51 AS 492 plakalı tır kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, tır sürücüsü yaralandı.
Araçtan çıkarılan sürücü sağlık ekiplerince Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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