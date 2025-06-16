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        Şırnak'ta devrilen tırın sürücüsü yaralandı

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 12:52 Güncelleme: 16.06.2025 - 12:52
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        Şırnak'ta devrilen tırın sürücüsü yaralandı
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        Şırnak'ın Cizre ilçesinde tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        Cizre-Silopi kara yolunda sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 51 AS 492 plakalı tır kontrolden çıkarak devrildi.

        Kazada, tır sürücüsü yaralandı.

        Araçtan çıkarılan sürücü sağlık ekiplerince Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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