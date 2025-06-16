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        Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 13 kişi hakkında işlem yapıldı

        Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 13 kişi hakkında işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 15:33 Güncelleme: 16.06.2025 - 15:33
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        Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 13 kişi hakkında işlem yapıldı
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        Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 13 kişi hakkında işlem yapıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince 7-13 Haziran'da asayiş ve kaçakçılık faaliyetlerine yönelik çalışma gerçekleştirildi.

        Operasyonlarda, yakalanan 13 kişi hakkında işlem yapıldı.

        Yapılan aramalarda, gümrük kaçağı 2 bin 518 paket sigara, 11 kök kenevir, 83 elektronik sigara, 8 cep telefonu, 25 kilogram çay, 4 kilogram nargile tütünü, 6 ayakkabı, 22 oyuncak, 8 termos, 2 kaynak makinesi, 5 el aleti, 240 bilezik, 64 elektronik eşya, 41 anahtar takımı ve 180 muhtelif malzeme ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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