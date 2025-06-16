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        Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 41 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı

        Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 41 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 16:45 Güncelleme: 16.06.2025 - 16:45
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        Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 41 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı
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        Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 41 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadele kapsamında son bir haftada kent merkezi ve ilçelerde çalışmalar gerçekleştirildi.

        Bu kapsamda bazı adres ve araçlarda yapılan aramalarda, 171 gram sentetik uyuşturucu, 4,46 esrar, 0,40 gram eroin, gümrük kaçağı 1920 paket sigara, 62 cep telefonu, 36 fişek, 71 elektronik sigara ve 60 muhtelif malzeme ele geçirildi.

        Operasyonlarda, 41 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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