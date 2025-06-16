Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 41 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı
Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 41 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 41 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadele kapsamında son bir haftada kent merkezi ve ilçelerde çalışmalar gerçekleştirildi.
Bu kapsamda bazı adres ve araçlarda yapılan aramalarda, 171 gram sentetik uyuşturucu, 4,46 esrar, 0,40 gram eroin, gümrük kaçağı 1920 paket sigara, 62 cep telefonu, 36 fişek, 71 elektronik sigara ve 60 muhtelif malzeme ele geçirildi.
Operasyonlarda, 41 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
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