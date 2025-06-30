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        Silopi'de "Koruyucu Aile Olmak" konulu seminer düzenlendi

        Şırnak'ın Silopi ilçesinde 2025 Aile Yılı etkinlikleri kapsamında "Koruyucu Aile Olmak" konulu seminer verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 16:36 Güncelleme: 30.06.2025 - 16:36
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        Silopi'de "Koruyucu Aile Olmak" konulu seminer düzenlendi
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        Şırnak'ın Silopi ilçesinde 2025 Aile Yılı etkinlikleri kapsamında "Koruyucu Aile Olmak" konulu seminer verildi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Silopi Halk Eğitimi Merkezi, Silopi Kadın Kültür Merkezi ve Aile Destek Merkezi-2 işbirliğiyle Silopi Kadın Kültür Merkezinde seminer gerçekleştirildi.

        Seminerde, koruyucu aileliğin önemi, başvuru süreçleri, koruyucu aile olmanın getirdiği sorumluluklar ve devletin koruyucu ailelere sağladığı destekler anlatıldı.

        Katılımcılar, çocukların güvenli ve sevgi dolu bir aile ortamında büyümesinin toplumsal kalkınma açısından taşıdığı kritik rol hakkında bilgilendirildi.

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