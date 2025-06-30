Silopi'de "Koruyucu Aile Olmak" konulu seminer düzenlendi

Katılımcılar, çocukların güvenli ve sevgi dolu bir aile ortamında büyümesinin toplumsal kalkınma açısından taşıdığı kritik rol hakkında bilgilendirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Silopi Halk Eğitimi Merkezi, Silopi Kadın Kültür Merkezi ve Aile Destek Merkezi-2 işbirliğiyle Silopi Kadın Kültür Merkezinde seminer gerçekleştirildi.

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