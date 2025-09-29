Şırnak'ta uçuruma yuvarlanan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Şırnak'ın Uludere ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
E.G. idaresindeki 02 ADH 599 plakalı otomobil, Ballı köyü mevkisinde kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı.
Kazada araçta bulunan Mehmet Bozan hayatını kaybetti, sürücü yaralandı.
Yaralı sürücü Uludere Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
