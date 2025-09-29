Habertürk
Habertürk
        Şırnak Haberleri

        Şırnak'ta uçuruma yuvarlanan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Şırnak'ın Uludere ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        29.09.2025 - 19:02
        Şırnak'ta uçuruma yuvarlanan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Şırnak'ın Uludere ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        E.G. idaresindeki 02 ADH 599 plakalı otomobil, Ballı köyü mevkisinde kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı.

        Kazada araçta bulunan Mehmet Bozan hayatını kaybetti, sürücü yaralandı.

        Yaralı sürücü Uludere Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

