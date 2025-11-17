Şırnak'ta kar nedeniyle kapanan köy yolları ulaşıma açıldı
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde son iki gün etkili olan kar nedeniyle kapanan 6 köy yolu, İl Özel İdare ekiplerince yapılan çalışmalarla ulaşıma açıldı.
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde son iki gün etkili olan kar nedeniyle kapanan 6 köy yolu, İl Özel İdare ekiplerince yapılan çalışmalarla ulaşıma açıldı.
Kent merkezi ve bazı ilçelerde yağmur, Beytüşşebap ve bağlı köylerde ise kar yağışı etkili oldu.
Özellikle yüksek rakımlarda kar kalınlığı 15 santimetreye ulaşırken, kapanan Yeşilöz, Toptepe, Akarsu, Dağaltı, Gökçe ve Mezra köy yolları İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu açıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.