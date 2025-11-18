Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'ndan umre seferleri başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2025 - 14:35 Güncelleme: 18.11.2025 - 14:35
        Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'ndan düzenlenen uğurlama programına, Vali Birol Ekici, Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, İdil Kaymakamı ve Havalimanı Mülki İdare Amiri Anıl Adıgüzel, İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak katıldı.

        Vali Ekici, programda yaptığı konuşmada, umre yolcularını göndermenin sevinci ve heyecanını yaşadığını belirterek, umreye gidecek vatandaşlara "hayırlı yolculuklar" diledi.

        Havalimanı Müdürü Şükrü Benek de havalimanından ilk uçuşla 194 yolcuyu kutsal topraklara uğurlayacaklarını bildirerek, "Bu ilk uçuş ama devamı da gelecek. Bir sonraki günde de 220 yolcuyu kutsal topraklara göndereceğiz." diye konuştu.

        Şırnak'tan kutsal topraklara gitmenin kendileri için gurur verici olduğunu dile getiren Eylül Tayşun ise çok heyecanlı olduğunu anlattı.

        Tayşun, "Allah isteyen herkese nasip etsin. Buradan gitmek daha kolay." dedi.

        Programda, Vali Ekici umreye gidecek olan vatandaşlara şeker ve karanfil dağıttı.

        Daha sonra 194 kişi umreye uğurlandı.

