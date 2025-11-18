Habertürk
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uygur, Şırnak'ta "Bir Sofrada Şehr-i Nuh" programında konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, "Artık Şırnak, terörle değil yatırımla, üretimle, enerjiyle ve güçlü bir gelecekle anılmaktadır. Bu şehirde her adımın ardında büyük bir emek, sabır ve irade var. Şırnak'ın son yıllarda yaşadığı değişim, tesadüflerle değil kararlı bir duruşla, sağlam bir devlet aklıyla ve milletimizin ortak iradesiyle şekillenmiştir." dedi.

        18.11.2025
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uygur, Şırnak'ta "Bir Sofrada Şehr-i Nuh" programında konuştu:
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, "Artık Şırnak, terörle değil yatırımla, üretimle, enerjiyle ve güçlü bir gelecekle anılmaktadır. Bu şehirde her adımın ardında büyük bir emek, sabır ve irade var. Şırnak'ın son yıllarda yaşadığı değişim, tesadüflerle değil kararlı bir duruşla, sağlam bir devlet aklıyla ve milletimizin ortak iradesiyle şekillenmiştir." dedi.

        Uygur, Şırnak Merkez Öğretmenevi'nde düzenlenen "Bir Sofrada Şehr-i Nuh" programında yaptığı konuşmada, kentte bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Yıllarca terörün gölgesinde bırakılmak istenen bölgenin bugün bambaşka bir çehreye kavuştuğunu anlatan Uygur, şunları kaydetti:

        "Artık Şırnak, terörle değil yatırımla, üretimle, enerjiyle ve güçlü bir gelecekle anılmaktadır. Bu şehirde her adımın ardında büyük bir emek, sabır ve irade var. Şırnak'ın son yıllarda yaşadığı değişim, tesadüflerle değil kararlı bir duruşla, sağlam bir devlet aklıyla ve milletimizin ortak iradesiyle şekillenmiştir. İşte bu dönüşümün en güçlü sembollerinden biri de Gabar'da yükselen üretim iradesidir. Gabar, yalnızca enerji alanında değil bu şehrin geleceğine yön veren stratejik bir eşiğin adıdır. Cumhurbaşkanımızın kararlı liderliğiyle ortaya konan bu vizyon, Şırnak'ın değerini, insanının emeğini ve inancını yeniden görünür kılmıştır."

        Milletin sesine kulak vermeyi ve toplumun farklı kesimlerini aynı masada buluşturmayı siyasetin değişmez istikameti olarak gördüklerini belirten Uygur, bu doğrultuda sağlam adımın da doğru yönelişin de ancak bu ortak zeminde mümkün olduğuna inandıklarını bildirdi.

        Bugün Şırnak'ta attıkları her adımın karşılık bulmasının bu sağlam istişare zeminlerinin bir sonucu olduğuna dikkati çeken Uygur, şöyle konuştu:

        "Sahaya baktığımızda, gönüllere dokunan, toplumla temas eden bu çalışma biçiminin yalnızca yatırımı değil birlikte yaşama kültürünü, ortak vicdanı ve müşterek aklı da büyüttüğünü görüyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki gerçek kalkınma, ancak toplumun bütün katmanlarını aynı çizgide buluşturan bir düzen ve gönül birliğiyle mümkündür. Bu program da tam olarak bu anlayışın bir yansımasıdır. Aynı sofrada buluşmanın bereketini çoğaltmak, farklı sesleri ortak bir hikayede birleştirmek, şehirlerin hafızasını ve geleceğe dair ümidini aynı duygu etrafında toplamak. Bütün bu çalışmalar, Şırnak'ın çok katmanlı yapısının gücünü ortaya koyan, birlik ve beraberliği derinleştiren güçlü bir iradenin ürünüdür."

        AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan da geride bıraktıkları acılara inat kardeşliği ve dostluğu pekiştireceklerini söyledi.

        Erkan, "Cumhurbaşkanımızın Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda dostluğu ve kardeşliği tam manasıyla pekiştireceğiz. Terörsüz Türkiye idealini var etme noktasında da aslında Türkiye'deki en önemli şehirlerden biriyiz." ifadelerini kullandı.

        Programa, AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Yedek Üyesi Kasım Bostan, İçişleri Bakan Müşaviri Hatice Atan, Şırnak Belediye Başkan Vekili Zehra Güneş, Şırnak Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Osman Geliş, kanaat önderleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve partililer katıldı.

