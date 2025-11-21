Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Şırnak'ta "Cezeri'nin izinde kardeşlik ruhuyla Türkiye Yüzyılı Cizre Kitap Fuarı" açıldı

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde 120 yayınevi ve birçok yazarın 80 stantta kitaplarının sergilendiği "Cezeri'nin izinde kardeşlik ruhuyla Türkiye Yüzyılı Cizre Kitap Fuarı"nın, açılışı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2025 - 17:18 Güncelleme: 21.11.2025 - 17:18
        İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü katkıları, Şırnak Valiliği himayesinde Cizre Kaymakamlığı organizasyonunda Sanat ve Sevgi Sokağı'nda düzenlenen fuar 10 gün sürecek.

        Fuarın açılışında konuşan Şırnak Valisi Birol Ekici, kentin uzun süre karanlık bir dönem geçirdiğini şimdi ise kentte çok önemli proje ve çalışmaların gerçekleştiğini söyledi.

        "Artık bereketli hilalin parlayan yıldızıyız." diyen Ekici, şunları kaydetti:

        "Bugün Türkiye'nin petrol şehriyiz. 81 bin varil günlük petrol üretiyoruz. Türkiye'nin ekonomisine yılda 2 milyar dolar katkıda bulunuyoruz ve bu çalışmamız, başarımız artarak devam ediyor. Biz Melaye Cezerilerin, El Cezeri'nin torunlarıyız. Karanlık dönemde birbirimizle uğraşmaktan vazgeçip birlik beraberlik ve kardeşliğimizle geliştirerek ileriye doğru baktığımız zaman başaramayacağımız hiçbir şey yok. Bugün robotik kodlamanın robotun atası olan El Cezeri'nin torunları geleceğe daha umutla bakıyor. Daha çok mühendis, mimar ve doktor yetiştirmeye hep birlikte Cizre ve Şırnak olarak hazırız. Fuarın şehrimize, milletimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."

        Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, tarih boyunca sayısız alim, bilgin, filozof yetiştiren kentte açılışı yapılan fuarın sadece bir etkinlik değil, gençlerin ufkunu genişleten ilçeyi kültürle buluşturan bir irfan şöleni olduğunu söyledi.

        "Kitaplar, karanlığa ışık, susuzluğa su, hakikate kapı açan en sade ama en güçlü yol arkadaşlarımızdır." ifadelerini kullanan Baycar, onlarca stantta 120 yayınevi ve 120 yazarın kitaplarının sergileneceğini belirtti.

        10 gün boyunca devam edecek fuarda birçok akademisyen ve yazarı misafir edeceklerini anlatan Baycar, "Tüm bunlara ilave olarak 10 gün boyunca ilçemiz ve misafirlerimiz için anlamlı konserler, şiir dinletileri, açık hava sineması gibi etkinlikler olacak. Geçireceğimiz huzurlu ve güzel anların ilelebet devam edeceğine yürekten inanıyorum. Dijitalleşen dünyanın sınamalarına karşı gençlerimizin kitabı dost edinerek başarıya ulaşmalarını hedefliyoruz." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından program yazar Nurullah Genç'in söyleşisi ile devam etti.

        Daha sonra protokol tarafından fuarın açılış kurdelesi kesildi ve stantlar gezildi.

        Açılışa, Şırnak Belediye Başkan Vekili Zehra Güneş, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, kurum temsilcileri, akademisyenler, yazarlar, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

