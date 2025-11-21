Habertürk
        Şırnak'ta halı sahada fenalaşan genç hayatını kaybetti

        Şırnak'ta halı sahada fenalaşan genç hayatını kaybetti

        Şırnak'ın Uludere ilçesinde halı sahada futbol oynadığı sırada fenalaşan 17 yaşındaki genç yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2025 - 13:09 Güncelleme: 21.11.2025 - 13:09
        Şırnak'ta halı sahada fenalaşan genç hayatını kaybetti
        Şırnak'ın Uludere ilçesinde halı sahada futbol oynadığı sırada fenalaşan 17 yaşındaki genç yaşamını yitirdi.

        İlçedeki bir halı sahada arkadaşlarıyla maç yapan Ahmet Y. (17), aniden fenalaştı.

        Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        İlk müdahalesi halı sahada yapılan Ahmet Y, ambulansla Uludere Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Müdahaleye rağmen kurtarılamayan gencin cenazesi otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi'ne gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

