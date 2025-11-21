Şırnak'ta halı sahada fenalaşan genç hayatını kaybetti
Şırnak'ın Uludere ilçesinde halı sahada futbol oynadığı sırada fenalaşan 17 yaşındaki genç yaşamını yitirdi.
İlçedeki bir halı sahada arkadaşlarıyla maç yapan Ahmet Y. (17), aniden fenalaştı.
Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesi halı sahada yapılan Ahmet Y, ambulansla Uludere Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Müdahaleye rağmen kurtarılamayan gencin cenazesi otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi'ne gönderildi.
