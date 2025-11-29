Şırnak'ta "4. Uluslararası Melaye Ciziri Sempozyumu" sürüyor

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Terörsüz Türkiye süreciyle yeni bir başlangıcın eşiğindeyiz. Terörün gölgelediği yılları geride bırakarak kardeşliğimizi, birliğimizi ve beraberliğimizi daha da güçlendirerek büyük ve güçlü Türkiye idealini gerçeğe dönüştürmek için çalışıyoruz." dedi.

Valilik, Şırnak Üniversitesi ve Cizre Kaymakamlığı işbirliğiyle bir otelde düzenlenen "4. Uluslararası Melaye Ciziri Sempozyumu"nun ikinci gününde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un mesajları okundu.

Sempozyumda konuşan İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani'ye Türkçe ve Kürtçe "Hoş geldiniz" dedi.

Karaloğlu, sempozyumda Melaye Ciziri'nin ahlak anlayışının konu alınmasının kıymetli olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Bu topraklar sadece dağlarıyla, nehirleriyle değil nice alimi, ulemayı bağrında büyüten medreseleriyle de müstesna bir yere sahiptir. Medrese Sor (Kırmızı Medrese) başta olmak üzere Diyarbakır, Mardin, Hakkari çevresinde irfan ocakları asırlar boyunca ilmin, irfanın, hikmetin kandillerini yakmıştır. İşte bu büyük ilim silsilesinin en mühim halkalarından biri de hiç şüphesiz Melaye Ciziri'dir. Cizre'de doğup yine Cizre'nin manevi ikliminde ömrünü tamamlayan bu büyük alim sadece Kürt edebiyatının değil, tasavvuf dünyasının da müstesna isimlerinden biridir. Melaye Ciziri Kürtçenin yanı sıra Arapça, Farsça ve Türkçe bilen, medrese eğitimini Cizre'den Diyarbakır'a Hakkari'den İmadiye'ye uzanan geniş bir havzada tamamlayan bir ilim ve gönül adamıdır." Melaye Ciziri'nin eserlerinden örnekler veren Karaloğlu, Mevlana'dan Melaye Ciziri'ye, Yunus Emre'den Fakiye Teyran'a, Hacı Bektaş-ı Veli'den Halid-i Bağdadi'ye kadar bütün irfan erlerinin eserlerinde merhameti, muhabbeti, kardeşliği, birliği anlattığını dile getirdi.

Karaloğlu, bu yönüyle tasavvufun bu topraklarda farklı dilleri, lehçeleri ve kültürleri aynı sofrada buluşturan en büyük köprü olduğuna dikkati çekti. - "Bu topraklarda bin yıldır yazılan kardeşlik destanını bozamadılar" Ortak bir mirasla devraldıkları, aynı yazgıda birleşip aynı yolda yürüdükleri bu toprakların dilleriyle, kültürleriyle adeta binbir renkte çiçek açan bir büyük bahçe olduğunu anlatan Karaloğlu, şöyle konuştu: "Yıllarca bu bereketli topraklardaki kardeşliği dışarıdan yıkamayanlar kaleyi içeriden yıkmaya çalıştı. Kardeşi kardeşe kırdırmak, şehirlerimizi, dağlarımızı, gençlerimizi terörle esir almak istediler. Bu uğurda bu ülkenin enerjisi, kaynağı, imkanı heba edildi. Bugün yapılan hesaplar gösteriyor ki terörle mücadelenin doğrudan ve dolaylı ekonomik maliyeti maalesef 2 trilyon dolara ulaşmış durumdadır. Bu hayata geçmemiş yatırımlar, kurulmamış fabrikalar, açılmamış okullar, gidemediğimiz nice yollar demektir ama ne yaparlarsa yapsınlar bir şeyi başaramadılar. Bu topraklarda bin yıldır yazılan kardeşlik destanını bozamadılar ve asla bozamayacaklar. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Terörsüz Türkiye süreciyle yeni bir başlangıcın eşiğindeyiz. Terörün gölgelediği yılları geride bırakarak kardeşliğimizi, birliğimizi ve beraberliğimizi daha da güçlendirerek büyük ve güçlü Türkiye idealini gerçeğe dönüştürmek için çalışıyoruz."

Karaloğlu, karanlık sis perdesi dağıldıkça bu bölgenin de tüm ülkenin de ayağındaki prangalar tek tek çözüleceğinin altını çizerek "Bunun en somut örneklerinden birisi bir zamanlar sadece operasyonlarla anılan Gabar Dağı'nın bugün petrol üretimiyle, enerjiyle, umutla anılıyor olmasıdır. Gabar'da günlük petrol üretimi 81 bin varile ulaşmış durumda. Bu üretim yıllık yaklaşık 2 milyar dolarlık cari açık iyileşmesine denk geliyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürüttüğümüz Türkiye Yüzyılı vizyonunun en önemli dayanaklarından biri olan kalkınmanın lokomotifi bu bölgedeki illerimizin yükselişindedir." ifadelerini kullandı. Kültür ve Turizm Bakanlığınca Kürtçe yayınlanan eserlere ilişkin de bilgi veren Karaloğlu, konuşmasını şöyle tamamladı: "Amacımız Kürtçeyi yaşatmak ve geliştirmek, Kürtçenin klasik eserlerini gençlerimizle ve bütün okurlarımızla buluşturmaktı. Bu toprakların medeniyetini mayalayan büyük şahsiyetlerin bize bıraktığı kitaplara erişimi kolaylaştırmaktı. İstedik ki bu eserler sadece raflarda değil her evin, her gencin, her kütüphanenin dünyasında bulunsun çünkü biz biliyoruz ki dil yaşarsa eser yaşar, eser yaşarsa hafıza yaşar, hafıza yaşarsa kardeşliğimizin ve ortak medeniyetimizin temeli daha da güçlü olur. Bu vesileyle bugün aramızda bulunan asırlara yayılan bir manevi silsilenin de temsilcisi olan Sayın Başkan Mesut Barzani'ye ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Barzani ailesi bu coğrafyada yüzyıllardır Nakşibendi tasavvuf geleneğini taşıyan onu hem manevi hayata hem de toplumsal hayata nüfuz ettiren ailelerden biridir. Bu yönüyle kendileri bölgenin tasavvuf kültürünün kardeşlik ve dayanışma ikliminin önemli taşıyıcılarından olmuştur. Sayın Başkan'ın, Cizre'de Melaye Ciziri'nin ahlak anlayışı üzerine konuşulan bir ilim meclisinde bulunması da işte bu köklü tasavvuf geleneğinin ve ortak kardeşlik mirasımızın ne kadar canlı olduğunun güçlü bir göstergesidir."

Şırnak Valisi Birol Ekici de sempozyumda Melaye Ciziri'nin ahlak anlayışını masaya yatırdıklarını, onu derinlemesine incelediklerini söyledi. Vali Ekici, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlayan birlik, beraberlik ve kardeşlik projesinin en iyi şekilde ilerlemesi için var gücümüzle gayret gösteriyoruz ve gayret göstermeye devam edeceğiz." dedi. - "Türkiye'deki barış sürecinin başlaması bizleri çok mutlu etti" KDP Başkanı Mesut Barzani ise Melaye Ciziri'nin eserlerinden örnekler vererek Terörsüz Türkiye sürecini değerlendirdi. Barzani, şöyle konuştu: "Bölgede büyük değişime yol açan Türkiye'deki barış sürecine de değinmek istiyorum. Türkiye'deki barış sürecinin başlaması bizleri çok mutlu etti. Bu sefer sürecin çok planlı başladığını görüyoruz. Halk, parlamento ve tüm partiler devletin arkasında. Burada Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Türkiye devletine, meclise ve Türkiye halkına barış kapısını açtıkları için teşekkür etmeyi bir gereklilik olarak görüyorum. Bu, en doğru seçenektir. Burada şunu ifade etmek istiyorum. Biz de barış sürecini tüm gücümüzle destekliyoruz. Bizden ne istenirse ve elimizden ne gelirse destek vermeye hazırız. İnşallah süreç en iyi neticeyi verir ve hepimiz için hayırlara yol açar."