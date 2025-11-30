Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Şırnak'ta gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 4 kişiden 1'i hayatını kaybetti

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 4 kişiden biri yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2025 - 11:03 Güncelleme: 30.11.2025 - 11:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şırnak'ta gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 4 kişiden 1'i hayatını kaybetti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 4 kişiden biri yaşamını yitirdi.

        İlçedeki bir kafede dün akşam yemek yiyen 4 kişi, bir süre sonra rahatsızlandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 4 kişiden Mehmet Emin İ., müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Mehmet Emin İ.'nin cenazesi, otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi'ne gönderildi.

        İşlemlerin tamamlanmasının ardından aileye teslim edilen cenaze, Cizre'deki asri mezarlıkta toprağa verildi.

        Mehmet Emin İ.'nin kesin ölüm nedeni, otopsi sonucunda belirlenecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Araç göle uçtu! 3 kişi aranıyor!
        Araç göle uçtu! 3 kişi aranıyor!
        Pizza zehirledi iddiası! 4 kişiden 1'i hayatını kaybetti!
        Pizza zehirledi iddiası! 4 kişiden 1'i hayatını kaybetti!
        Papa 14. Leo İstanbul'da
        Papa 14. Leo İstanbul'da
        Hikmet öğretmen cinayetinde faillerin HTS oyunu!
        Hikmet öğretmen cinayetinde faillerin HTS oyunu!
        Süper Lig'de dev randevu: İşte kritik notlar!
        Süper Lig'de dev randevu: İşte kritik notlar!
        Hemşehrim memleket neresi?
        Hemşehrim memleket neresi?
        İklim değişikliği sebep oldu! Tropikal kökenli sivrisinekler Türkiye'de!
        İklim değişikliği sebep oldu! Tropikal kökenli sivrisinekler Türkiye'de!
        Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük 11'i!
        Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük 11'i!
        Trump "yetkisini" vurguladı
        Trump "yetkisini" vurguladı
        Beklenen yağmur! Peş peşe uyarılar!
        Beklenen yağmur! Peş peşe uyarılar!
        Genç asistan doktor feci kazada can verdi!
        Genç asistan doktor feci kazada can verdi!
        Dışişleri'nden Karadeniz'deki saldırılara dair açıklama
        Dışişleri'nden Karadeniz'deki saldırılara dair açıklama
        Katil kayınpeder intihar etti
        Katil kayınpeder intihar etti
        Ulaştırma Bakanlığından patlama yaşanan 2 gemiye dair açıklama
        Ulaştırma Bakanlığından patlama yaşanan 2 gemiye dair açıklama
        Bu alışkanlıklar 'pazartesi sendromu'nu yok ediyor
        Bu alışkanlıklar 'pazartesi sendromu'nu yok ediyor
        Nomofobi çağın yeni krizi mi?
        Nomofobi çağın yeni krizi mi?
        Fırtına 3 puanı 3 golle aldı!
        Fırtına 3 puanı 3 golle aldı!
        Yangında kaybettiklerini listeledi
        Yangında kaybettiklerini listeledi
        Tedesco'nun derbi planı belli oluyor!
        Tedesco'nun derbi planı belli oluyor!
        Damla Özüduru Babacan: Çocuklar beni prenses zannediyor
        Damla Özüduru Babacan: Çocuklar beni prenses zannediyor

        Benzer Haberler

        Yazarlar Cizre Kitap Fuarı'nı değerlendirdi
        Yazarlar Cizre Kitap Fuarı'nı değerlendirdi
        Kar öncesi 'ekmek' mesaisi başladı
        Kar öncesi 'ekmek' mesaisi başladı
        Kafede pizza yedikten sonra rahatsızlanan 4 kişiden 1'i öldü
        Kafede pizza yedikten sonra rahatsızlanan 4 kişiden 1'i öldü
        Cizre'de yedikleri pizzadan zehirlenen 4 kişiden 1'i hayatını kaybetti
        Cizre'de yedikleri pizzadan zehirlenen 4 kişiden 1'i hayatını kaybetti
        Cizre'de "4. Uluslararası Melaye Ciziri Sempozyumu" sona erdi
        Cizre'de "4. Uluslararası Melaye Ciziri Sempozyumu" sona erdi
        Şırnak'ta "4. Uluslararası Melaye Ciziri Sempozyumu" sona erdi
        Şırnak'ta "4. Uluslararası Melaye Ciziri Sempozyumu" sona erdi