        Şırnak Haberleri

        Şırnak'ta "4. Uluslararası Melaye Ciziri Sempozyumu" sona erdi

        –Şırnak'ın Cizre ilçesinde düzenlenen "4. Uluslararası Melaye Ciziri Sempozyumu" sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2025 - 20:39 Güncelleme: 29.11.2025 - 20:39
        Şırnak'ta "4. Uluslararası Melaye Ciziri Sempozyumu" sona erdi
        –Şırnak'ın Cizre ilçesinde düzenlenen "4. Uluslararası Melaye Ciziri Sempozyumu" sona erdi.

        Valilik, Şırnak Üniversitesi ve Cizre Kaymakamlığının işbirliğiyle bir otelin konferans salonunda 6'sı yurt dışından olmak üzere 100'ü aşkın akademisyenin katıldığı sempozyum, Prof. Dr. Cengiz Gündoğdu başkanlığında "Melaye Ciziri'de İnsan ve Ahlak" oturumuyla sona erdi.

        Sempozyumun sonunda katılımcılara katılım belgesi takdim edildi.

        Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sempozyuma katılan akademisyenlerce çok değerli sunumlar gerçekleştirildiğini söyledi.

        Alkış, şöyle konuştu:

        "Yapılan konuşmalar hep Melaye Ciziri merkezliydi. Mela'nın birliğe, vahdete, anlaşmaya, dostluğa yaptığı vurgular gelen devlet erkanları tarafından da vurgulandı. Bu da bizi çok mutlu etti. Ahlak konusunu ele aldık ama insanın ahlaklı olması çok kolay değil. İnsanoğlu çok egolu, nefis sahibi bir varlık. Bu nefsin terbiyesi için çok meşakkatli yollardan geçmesi gerekiyor. Melaye Ciziri bunun yollarını çok güzel bir şekilde göstermiş, çok orijinal beyitler arz etmiş bir arif bir şair. Oldukça güzel mesajlar sunuldu, inşallah bu mesajlar tüm insanlık için huzur, birbirini anlama vesilesi olur."

        "Cizre kültürle, sanatla, ilimle, irfanla anılacak"

        Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar ise Melaye Ciziri'ye olan aşkın her yıl büyüyerek devam ettiğini ve bunun da kendilerini memnun ettiğini belirtti.

        Bölgenin huzur ortamında sempozyumun gerçekleşmesinin önemine dikkati çeken Baycar, şunları kaydetti:

        "Sempozyumun bu seneki teması "ahlak"tı. Mela'nın ahlak anlayışının hepimize yol göstermesini umut ediyoruz. 6 ülkeden 100'ü aşkın akademisyen 16 oturumda Mela'nın ahlak anlayışını en ince detayıyla irdelediler. Bu da Mela'nın sınır tanımadığının bir göstergesi. Bundan sonra da Mela'nın bu sevgi ve ahlak anlayışını bundan sonra da gençlere, insanlarımıza aşılanması, bu noktada katlanarak büyümesini umut ediyorum. Bundan sonra İlçe Kaymakamlığı olarak diğer paydaşlarımızla Valiliğimizin himayelerinde, üniversitemizle, sivil toplum kuruluşlarımızla huzur ortamının devamlılığı için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Artık Cizre inşallah bu süreçle beraber kültürle, sanatla, ilimle, irfanla anılacak. Bu sempozyum da bunun bir parçasıydı."

