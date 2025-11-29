KDP Başkanı Mesut Barzani, Şırnak'ta ziyaretlerde bulundu

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani, Şırnak'ın Cizre ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Valilik, Şırnak Üniversitesi ve Cizre Kaymakamlığı işbirliğiyle düzenlenen "4. Uluslararası Melaye Ciziri Sempozyumu"na katılmak üzere kente gelen Barzani, Cizre Asri Mezarlığı'ndaki Mem-u Zin Türbesi ve Şerafettin Elçi'nin mezarını ziyaret etti.

Elçi'nin yakınlarıyla sohbet eden Barzani, "İnanıyorum ki bu nadide şahsiyetin yeri cennettir. Büyük bir insandı. Biz de kabrine gelip bir Fatiha okumak istedik. Onun kabrine gelerek Fatiha okumak benim için şereftir. Rabbim onu da bizi de cennetine nail eylesin." dedi.

Daha sonra Hazreti Nuh Peygamber ve Melaye Ciziri'nin türbelerini ziyaret eden Barzani, ünlü İslam düşünürlerinden Molla Ahmed Cezeri'nin ders verdiği, dönemin üniversitelerinden biri olan Kırmızı Medrese'ye de ziyarette bulundu, medresede eğitim gören öğrencilerle sohbet etti.

Barzani, ziyaretleri sırasında vatandaşları selamladı.

Barzani'ye, Şırnak Valisi Birol Ekici, DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, DEM Parti Şırnak milletvekilleri Mehmet Zeki İrmez ve Nevroz Uysal Aslan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar ve Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka da eşlik etti.