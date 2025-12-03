Şırnak'ta Dicle Nehri'nde kaybolan çocuğun cesedi bulundu

AFAD ile su altı arama kurtarma ekipleri arama çalışması yürütmüş, havanın kararmasıyla çalışmalara ara verilmişti.

Konak Mahallesi'nde dün Ahmet E. (10) Dicle Nehri kenarında gezerken terliğinin teki suya düşmüş, terliğini almak için suya giren çocuk bir süre sonra akıntıya kapılarak kaybolmuştu.

Su üstünde botlarla, nehrin içinde ise su altı kamerasıyla yürütülen arama çalışmalarında küçük çocuğun cesedine ulaşıldı.

Konak Mahallesi'nde Dicle Nehri'nde kaybolan 10 yaşındaki Ahmet E'nin bulunması için dün havanın kararmasıyla ara verilen arama çalışmalarına AFAD, itfaiye ve su altı arama kurtarma ekipleri bu sabah yeniden başladı.

