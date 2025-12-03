Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Şırnak'ta Dicle Nehri'nde kaybolan çocuğun cesedi bulundu

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde terliğini almak için girdiği Dicle Nehri'nde kaybolan 10 yaşındaki çocuğun cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 09:53 Güncelleme: 03.12.2025 - 09:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şırnak'ta Dicle Nehri'nde kaybolan çocuğun cesedi bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde terliğini almak için girdiği Dicle Nehri'nde kaybolan 10 yaşındaki çocuğun cesedi bulundu.

        Konak Mahallesi'nde Dicle Nehri'nde kaybolan 10 yaşındaki Ahmet E'nin bulunması için dün havanın kararmasıyla ara verilen arama çalışmalarına AFAD, itfaiye ve su altı arama kurtarma ekipleri bu sabah yeniden başladı.

        Su üstünde botlarla, nehrin içinde ise su altı kamerasıyla yürütülen arama çalışmalarında küçük çocuğun cesedine ulaşıldı.

        Nehirden çıkarılan çocuğun cenazesi otopsi için Cizre Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Konak Mahallesi'nde dün Ahmet E. (10) Dicle Nehri kenarında gezerken terliğinin teki suya düşmüş, terliğini almak için suya giren çocuk bir süre sonra akıntıya kapılarak kaybolmuştu.

        AFAD ile su altı arama kurtarma ekipleri arama çalışması yürütmüş, havanın kararmasıyla çalışmalara ara verilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Başlarını öne eğdirmeyiz, al-ver sürecine kapalıyız"
        "Başlarını öne eğdirmeyiz, al-ver sürecine kapalıyız"
        Gümrük kurallarını ihlal eden araçlara el konuldu!
        Gümrük kurallarını ihlal eden araçlara el konuldu!
        Trump'tan "Elon ile arkadaş mısınız?" sorusuna yanıt
        Trump'tan "Elon ile arkadaş mısınız?" sorusuna yanıt
        Dicle'de feryatlar yükseldi... Terliği uğruna can verdi!
        Dicle'de feryatlar yükseldi... Terliği uğruna can verdi!
        'Dur' ihtarına uymadı... Olmayacak kişiye çarptı!
        'Dur' ihtarına uymadı... Olmayacak kişiye çarptı!
        ABD 19 ülkenin iltica başvurularını askıya aldı
        ABD 19 ülkenin iltica başvurularını askıya aldı
        Hayatlarının baharında... İki kardeş birlikte öldü!
        Hayatlarının baharında... İki kardeş birlikte öldü!
        "Kimsenin yanına kâr kalmasın"
        "Kimsenin yanına kâr kalmasın"
        Elif kaldırımda yürüyordu... 8 yaşında gelen ölüm!
        Elif kaldırımda yürüyordu... 8 yaşında gelen ölüm!
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Trump'tan Biden dönemine: Tüm belgeler geçersiz
        Trump'tan Biden dönemine: Tüm belgeler geçersiz
        Çatal, bıçak ve kaşık nasıl doğdu?
        Çatal, bıçak ve kaşık nasıl doğdu?
        Ömer Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Ömer Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Trump: Şara'ya çok güveniyorum
        Trump: Şara'ya çok güveniyorum
        Yağış yok, sis ve pus var
        Yağış yok, sis ve pus var
        Skriniar kırmızı kart görmeli miydi?
        Skriniar kırmızı kart görmeli miydi?
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        Adliye'de milyon liralık vurgun!
        Adliye'de milyon liralık vurgun!
        "Ağrı'daki bulgular, Hazreti Nuh'un yaşadığı dönemle örtüşüyor"
        "Ağrı'daki bulgular, Hazreti Nuh'un yaşadığı dönemle örtüşüyor"
        Tüfekle oyun ölüm getirdi
        Tüfekle oyun ölüm getirdi

        Benzer Haberler

        Nehre düşen terliğini almak isterken akıntıya kapılan çocuğun cansız bedeni...
        Nehre düşen terliğini almak isterken akıntıya kapılan çocuğun cansız bedeni...
        Terliğini almak isterken Dicle Nehri'ne düşüp kaybolan Ahmet'in cansız bede...
        Terliğini almak isterken Dicle Nehri'ne düşüp kaybolan Ahmet'in cansız bede...
        Şırnak'ta traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
        Şırnak'ta traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
        Şırnak'ta traktör ile kültivatörün arasında sıkışan çiftçi, öldü
        Şırnak'ta traktör ile kültivatörün arasında sıkışan çiftçi, öldü
        Terliğini almak isterken Dicle Nehri'ne düşen Ahmet'i arama çalışması başla...
        Terliğini almak isterken Dicle Nehri'ne düşen Ahmet'i arama çalışması başla...
        Şırnak'ta terliğini almak için Dicle Nehri'ne giren çocuk kayboldu
        Şırnak'ta terliğini almak için Dicle Nehri'ne giren çocuk kayboldu